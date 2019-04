p>CALCIOMERCATO INTER DANILO / Importanti novità per il calciomercato Inter : secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la trattativa tra la dirigenza nerazzurra e, terzino brasiliano del, procede a gonfie vele. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il giocatore avrebbe detto sì all'Inter ed è disposto ancora rinunciare a qualcosa in termini di ingaggio pur di approdare in Serie A e vestire nerazzurro. Attualmente Danilo guadagna al City ben 4,5 milioni di euro all'anno, all'Inter ne guadagnerebbe circa 3,5 per 4 o 5 anni. Una trattativa che Ausilio porta avanti dallo scorso ottobre, con la dirigenza nerazzurra che avrebbe avanzato una prima offerta da 15 milioni di euro. Si attende la risposta del club inglese.

