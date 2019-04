Bologna, l'agente di Orsolini: ''Come Zaniolo e Chiesa. In estate...''

p>CALCIOMERCATO BOLOGNA ORSOLINI / Il suo gol ha spaccato in due la partita contro l'e ha permesso aldi conquistare 3 punti fondamenali in ottica salvezza: stiamo parlando di Riccardo, esterno offensivo di proprietà dellama in prestito in Emilia. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

La dirigenza rossoblù è intenzionata a riscattare il proprio talento, con la Juventus che si riserva il diritto del controriscatto. Il suo agente, Donato Di Campli, ha fatto chiarezza in merito al futuro del suo assistito ai microfoni di 'Tuttosport': "Orsolini non verrà utilizzato in estate come merce di scambio. Parliamo di un giocatore importante e di uno dei migliori talenti italiani assieme a Chiesa e Zaniolo".

