PARIS SAINT-GERMAIN TUCHEL MOURINHO / Solo la Ligue 1 non può essere sufficiente al Paris Saint-Germain: fallito l'assalto alla Champions, fuori dalle due coppe Nazionali, la società transalpina chiude la stagione con un bilancio tutt'altro che positivo. Così si parla di un possibile esonero per Tuchel e per la sostituzione i nomi sono quelli che da tempo circolano: Mourinho e Wenger.

La doppia candidatura è rilanciata dalla giornalista Claudio Garcia che su Twitter scrive: "Mourinho e Wenger favoriti per la panchina del Paris Saint-Germain. I due negli ultimi mesi sono sempre lì a Doha, dove veramente si prendono le decisioni. Hanno portato avanti le loro candidature direttamente con, l'emiro del Qatar". Dovrebbe invece restare a Parigi Antero Henrique: come riferisce 'le10sport.com', nonostante la stagione negativa il dirigente dovrebbe essere confermato.