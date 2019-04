PAGELLE TABELLINO ATALANTA UDINESE / Prosegue il momento d'oro dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che supera anche l'Udinese e vola al quarto posto solitario in classifica. Match sbloccato solo all'82' da de Roon, che spiazza Musso dagli undici metri. Tre minuti più tardi arriva anche il 2-0 di Pasalic. Male Sandro, autore del fallo che ha causato il calcio di rigore. Ecco i voti del match.

ATALANTA

Gollini 6 - Corre qualche rischio di troppo nel primo tempo, ma nel complesso è sempre sicuro e attento.

Mancini 6 - Si disimpegna con la solita lucidità e aggressività in marcatura sul suo diretto avversario. Sacrificato a fine primo tempo. Dal 46' Piccoli 6,5 - Ottimi movimenti e protezione della palla per il classe 2001, subito in partita sin dal suo ingresso in campo.

Palomino 6,5 - Ha ottime letture e un gran tempismo in chiusura. Provvidenziale in almeno un paio di occasioni.

Masiello 6,5 - È sempre ben piazzato e nel posto giusto al momento giusto. Decisivo nel finale con il rigore procurato.

Hateboer 5,5 - Meno incisivo rispetto a Gosens e quasi mai pericoloso sull'out di destra. Sottotono.

de Roon 7 - Solita prestazione a tutto campo per il centrocampista olandese, che sfiora il gol nel primo tempo ed è arretrato nella difesa a tre nella ripresa. Suo il gol vittoria su calcio di rigore che vale il quarto posto.

Freuler 6 - Recupera diversi palloni in mezzo al campo e guida la manovra con buona tecnica e semplicità. Imprescindibile. Dal 78' Djimsiti s.v.

Gosens 6,5 - Le migliori occasioni dei padroni di casa nascono tutte dalla fascia di sua competenza: sfiora il gol di testa e crea diverse situazioni pericolose. Dal 64' Castagne 6 - Entra e garantisce maggiore freschezza sull'out di sinistra.

Pasalic 6,5 - Ha due ottime occasioni per sbloccare il match, una di testa e una di sinistro, ma manca di precisione. Nel finale chiude però i conti con un sinistro deviato che beffa Musso.

Zapata 6 - Cresce nella ripresa dopo un primo tempo sottotono e contribuisce alla vittoria dei suoi con l'assist per Pasalic.

Gomez 6,5 - Come al solito tra i più propositivi e vivaci dei suoi. Crea spesso la superiorità numerica nell'uno contro uno ed è il faro offensivo della squadra di Gasperini.

All. Gasperini 7 - Quarto posto solitario in classifica dopo la finale di Coppa Italia appena conquistata.

Il sogno continua.

UDINESE

Musso 6,5 - Nel primo tempo salva il risultato con due grandi interventi sul colpo di testa di Gosens e il tiro al volo di de Roon. Non può nulla, però, sui due gol realizzati proprio da de Roon e da Pasalic.

Stryger Larsen 5,5 - Lucido e attento per 80 minuti. Crolla nel finale.

De Maio 6,5 - Compie una marcatura asfissiante su Zapata riuscendo a limitare l'attaccante colombiano. Costretto al forfait per infortunio. Dal 71' Nuytinck 6 - Non sbaglia un intervento difensivo dal suo ingresso in campo.

Samir 6 - Gara senza sbavature a protezione della propria porta. Non si ricordano suoi errori.

D'Alessandro 5,5 - È costretto ad una gara di contenimento ed è spesso impreciso in ripartenza. Dall'84' Okaka s.v.

Mandragora 5,5 - Cala nella ripresa dopo un primo tempo piuttosto propositivo. Tudor preferisce farne a meno. Dal 74' Badu 5,5 - Entra nel momento di maggior pressione avversaria e non riesce ad incidere.

Sandro 4,5 - Decide di fatto il match causando il calcio di rigore che sblocca l'Atalanta. Errore imperdonabile.

De Paul 5,5 - Uno sfortunato palo e nulla di più. È l'unico squillo della sua partita.

Zeegelaar 5,5 - Mai incisivo sull'out di sinistra e spesso in affanno in fase difensiva. Gara da dimenticare.

Lasagna 5,5 - Vicinissimo al gol nel finale di primo tempo. Oggetto misterioso nella ripresa.

Pussetto 5 - È controllato senza alcun problema da Palomino e compagni. Mai in partita.

All. Tudor 6 - Ottima Udinese fino al pesante errore di Sandro che ha di fatto consegnato il match all'Atalanta. Bicchiere mezzo pieno in vista delle prossime decisive partite.

Arbitro: Giacomelli 6,5 - Nessun dubbio sul calcio di rigore assegnato all'Atalanta: netto il contatto tra Sandro e Masiello. Ottima gestione in un match tutto sommato corretto.

TABELLINO

ATALANTA-UDINESE 2-0

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini (46' Piccoli), Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler (78' Djimsiti), Gosens (64' Castagne); Pasalic; Zapata, Gomez. All. Gasperini

Udinese (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, De Maio (71' Nuytinck), Samir; D'Alessandro (84' Okaka), Mandragora (74' Badu), Sandro, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. All. Tudor

Arbitro: Piero Giacomelli (Sez. di Trieste)

Marcatori: 82' rig. de Roon (A), 85' Pasalic (A)

Ammoniti: 55' Zeegelaar (U), 64' Samir (U)

Espulsi: -

