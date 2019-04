p>CALCIOMERCATO CHELSEA HAZARD REAL MADRID / Sarà Edenil grande colpo da novanta di Florentinoin vista della prossima finestra estiva di mercato? Secondo quanto filtra dalla Spagna e dall'Inghilterra, il talento belga potrebbe davvero lasciare la Premier League e trasferirsi al 'Santiago Bernabeu'. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il Chelsea però non vuole rassegnarsi all'idea di perdere il proprio giocatore simbolo. Secondo quanto rivelato dal sito 'Footyheadlines', circola una foto di sponsorizzazione delle nuove maglietta dei 'Blues' in vista della prossima stagione in cui uno dei testimonial è proprio Hazard. Insieme al belga, nella foto compaiono anche Ampadu e Azpilicueta. Un messaggio forte e chiaro al Real Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui