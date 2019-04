NAPOLI KONATE MALCUIT / Bruno Satin, agente di Konate e Malcuit, ha parlato ai microfoni di 'Radio Marte'. Il procuratore ha escluso un interesse degli azzurri per il difensore del Lipsia: "Ha appena rinnovato dopo aver giocato 40 partite: ha fatto bene, il Napoli non me l'ha mai chiesto".

Poi si passa a parlare del momento della squadra di Ancelotti e le dichiarazioni del tecnico sugli obiettivi di mercato: "C'è una differenza tra bravi calciatori e calciatori che percepiscono un ingaggio da 10 milioni all'anno. Esistono calciatori bravi e da Napoli in giro. La stagione di Malcuit a Napoli è stata positiva perchè veniva da un mondo diverso e non ci ha messo molto tempo ad adattarsi. Ha dimostrato di essere un giocatore vero e sono soddisfatto. Il Napoli ha anticipato la fine della stagione perchè gli obiettivi sono stati raggiunti o persi e le cose difficilmente cambieranno da qui a fine campionato. C'è ora da organizzarsi per la prossima stagione".