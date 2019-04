CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Dopo l'exploit al Mondiale brasiliano del 2014, James Rodriguez non è riuscito a riconfermarsi prima in Spagna al Real Madrid poi in Germania al Bayern Monaco.

Ora il futuro del colombiano è tutto da scrivere: il riscatto del club bavarese è incerto, lapotrebbe approfittarne e rilanciarlo in Italia. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato dal 'The Sun' quello di Rodriguez però non è un profilo che fa impazzire la dirigenza bianconera: Mendes avrebbe proposto il proprio assistito a Paratici che però considera quella del colombiano una pista al momento fredda. Così in pole position sembra esserci l'Arsenal, pronta a presentare una super offerta alla dirigenza dei 'Blancos'.

