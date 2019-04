CALCIOMERCATO INTER BALE / Sconfitta clamorosa per il Real Madrid di Zinedine Zidane, battuto per 1-0 dal Rayo Vallecano, fanalino di coda della Liga.

A far discutere non è solo la prestazione fornita dai ' Blancos', ma anche il gesto di Garethnel post partita che non è passato innoservato. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'As, il gallese, autore dell'ennesima prestazione deludente della stagione, ha disertato il pullman nel viaggio di ritorno dopo la sconfitta rimediata contro il Vallecano. Una scelta che ha mandato su tutte le furie i tifosi madrileni. Nel post partita, ZIdane ha commentato così la situazione che si è creata attorno al suo giocaotre: ''Bale? Non so se sia concentrato sul Real Madrid in questo momento". L'Inter è pronta ad approfittarne a realizzare un super colpo da novanta in estate.

