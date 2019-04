p>CALCIOMERCATO ROMA PASTORE / Nell'ultimo turno di campionato contro il Cagliari, Claudioha rispolverato nell'undici titolare Javier: l'ex fantasista diha sfruttato al meglio l'occasione concessa dal tecnico giallorosso trovando anche la via della rete. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Una stagione che però non ha rispettato le aspettative di inizio stagione con Pastore che è rimasto a lungo ai box a causa di diversi infortuni che hanno inevitabilmente condizionato la sua prima stagione nella capitale. Ai microfoni di 'Corrieregiallorosso.com', il suo agente Marcelo Simonian ha però ribadito che l'argentino non si muoverà da Roma: ''Javier resterà sicuramente a Roma. Non ho incontrato la Roma e per ora non sono stato contattato dalla società''.

