Simeone lo ha voluto in estate e trattenuto nella finestra invernale di mercato, ma ora le strade tra Kalinic e l'Atletico sono pronte a dividersi dopo 4 gol siglati e un solo assist collezionato in 24 presenze. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'As', l'attaccante croato è finito nel mirino del Bordeaux di Paulo Sousa: il tecnico portoghese ha già avuto modo di allenare Kalinic a Firenze e starebbe cercando di convincere la propria dirigenza ad investire sull'ex centravanti del Milan.

