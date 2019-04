NAPOLI ANCELOTTI / Carlo Ancelotti via da Napoli: l'ipotesi fino a qualche settimana fa considerata irreale continua ad essere rilanciata negli ultimi giorni. Tra chi ha parlato di un Ronaldo che lo avrebbe chiesto alla Juventus e chi ha affermato di un interesse ad allenare la Nazionale del Qatar in vista del Mondiale 2022, ora arriva un'altra indiscrezione: il tecnico di Reggiolo lascerebbe la società azzurra ma restando in Serie A.

Lo scrive su 'Twitter' la giornalista Claudia: "Mi risulta che nel caso Ancelotti lasci il Napoli a fine stagione, (cosa di cui nessuno parla) altri club della Serie A valuteranno il suo ingaggio. Ed è più di uno. A fine maggio inizierà il domino delle panchine e ci sono tanti che aspettano i primi movimenti".

Ricordando alcune vecchie dichiarazioni dello stesso Ancelotti ("non potrei mai allenare l'Inter" disse qualche anno fa) e il rapporto non idilliaco con l'ambiente Juventus, per il tecnico di Reggiolo restano tra le destinazioni possibili Roma e Milan, due società che in questo momento si stanno muovendo alla ricerca di un nuovo allenatore.

