p>MANCHESTER UNITED SCHOLES /Dopo, ilè pronto a riaccogliere in base anche Paul: secondo quanto riportato dal 'Mirror', l'ex centrocampista dei 'Red Devils', dopo la breve esperienza sulla panchina dell'Oldham Athletic, sarebbe pronto dalla prossima stagione a ritornare all'Old Trafford in qualità di dirigente. Scholes entrerebbe così nell'organigramma societario e potrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

