MILAN LAZIO COPPA ITALIA CORI RAZZISTI / E' arrivata la decisione del giudice sportivo in merito ai cori razzisti intonati dal settore dei sostenitori della Lazio all'indirizzo di Kessie e Bakayoko nella gara di coppa Italia contro il Milan. Un turno con la Curva Nord chiusa, ma pensa sospesa per un anno: questa la scelta comunicata in seguito all'esame della relazione dei procuratore federali.

La sanzione è stata inflitta perché i cori sono stati intonati dal 90% dei sostenitori della Lazio presenti nel settore 'Terzo Anello Verde'.

Nel comunicato si legge che il giudice sportivo "ha deliberato di sanzionare la Soc. Lazio con l'obbligo di disputare una gara con la parte del settore indicata dai collaboratori della Procura federale nella propria relazione priva di spettatori disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".

