CALCIOMERCATO MILAN POCHETTINO / In attesa di capire quale sarà il piazzamento finale in campionato, la dirigenza del Milan pare essere decisa a confermare Gattusofino a fine anno ma è intenzionata a cambiare guida tecnica a partire dalla prossima stagione.

Tanti i nomi circolati nelle ultime ore, tra cui quello di Mauricio, allenatore del Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il tecnico degli 'Spurs' ai microfoni di 'Goal' però smentisce questa ipotesi: "Io al Milan? Lo leggo sulla stampa, nient'altro. Si sa come funziona questo mondo, questo tipo di voci non alimentano il mio ego. Ad altri piace essere sulla bocca di tutti per sentirsi all'altezza, ma io non ne ho bisogno. Fa parte del calcio, se si parla di un interesse da parte di altri club lo prendo come un attestato di stima".

Futuro ancora a Londra: "Quando ho rinnovato col Tottenham, l'ho fatto per restare e perchè convinto di poter fare ciò che abbiamo realizzato in questa stagione. Non ho mai commentato i rumors, ce n'erano anche su club inglesi e di altri Paesi".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui