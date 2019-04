INTER JUVENTUS LUKAKU / Il suo nome è finito al centro di voci di mercato: Inter e Juventus sono state accostate a Romelu Lukaku che il prossimo anno potrebbe lasciare il Manchester United, nonostante con l'arrivo di Solskjaer il suo rendimento sia migliorato rispetto all'era Mourinho.

L'attaccante belga ha commentato i rumors sul suo futuro, come riferiscono gli aggiornamenti di calciomercato che puoi leggere CLICCANDO QUI , dribblando abilmente tutte le domande: "Il mio futuro? Non lo so, non sono cui per fare pettegolezzi: ho ancora un contratto con il Manchester United".

Lukaku è legato ai 'Red Devils' fino al 2022: per lui si è parlato di un possibile scambio con Icardi ma anche di un interessamento da parte della Juventus.

