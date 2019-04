MILAN CONTI/ Andrea Conti, terzino destro del Milan, è sicuramente uno dei giocatori più sfortunati dal punto di vista degli infortuni.

L'ex Atalanta, arrivato in rossonero nell'estate del 2017, dopo un lunghissimo periodo di assenza è rientrato a singhiozzo nelle rotazioni di Gennaroe, anche nella sconfitta di ieri sera, ha subito un infortunio, in questo caso alla spalla sinistra. Stando a quanto riportato dal Milan attraverso i suoi canali ufficiali, si tratterebbe di una distorsione di primo grado che esclude fratture o diagnosi più gravi. I tempi di recupero verranno valutati nel breve periodo. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!