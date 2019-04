CALCIOMERCATO NAPOLI CALLEJON RINNOVO /José Maria Callejon è stato, suo malgrado, uno dei protagonisti della vittoria del Napoli a Frosinone. Lo spagnolo ha colpito due pali durante la sfida, ma ciò che ha fatto notizia è quanto accaduto al fischio finale: l’ex Real Madrid aveva deciso di regalare la sua maglia numero 300 col club azzurro ai tifosi partenopei presenti allo Stirpe, che gliel'hanno restituita in segno di protesta per i risultati della squadra in questa stagione.

Un gesto che ha sorpreso tutti, Mertens in primis (che si chiedeva, attonito, "perchè?"): Callejon, come confermato da Ancelotti due settimane fa, è uno dei calciatori più legati al club e alla città e il suo impegno in campo negli ultimi sei anni è indiscutibile, così come il suo rendimento.

La tifoseria napoletana ha reagito immediatamente con una valanga di affetto per il suo vicecapitano che ha travolto anche sua moglie Marta Ponsati, la quale ha ringraziato tutti con un messaggio su Instagram.

Il motrileño, come raccolto da Calciomercato.it, ha smaltito rapidamente la delusione che lo aveva fatto rientrare negli spogliatoi a testa bassa: dopo la gara ha pranzato con la famiglia e ringraziato personalmente i tanti amici che lo hanno contattato ribadendogli la stima della piazza nonostante l’accaduto. Un episodio increscioso che, quindi,non cancella il grande rapporto con la città e con il club: Callejon attende speranzoso una chiamata del Napoli perrinnovare il suo contratto almeno fino al 2022. Il club gli ha garantito la volontà di proseguire insieme e l'intenzione di incontrare il suo agente, nelle prossime settimane, per mettere il tutto nero su bianco. Le 300 presenze non saranno il suo ultimo traguardo partenopeo.

