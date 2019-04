TORINO CAIRO PETRACHI / Gianluca Petrachi è vicino a diventare il nuovo direttore sportivo della Roma anche se da Torino fanno 'orecchie da mercanti': il presidente granata Urbano Cairo è tornato a parlare della possibilità di vedere il proprio dirigente lasciare il club per trasferirsi nella Capitale e ha ribadito quanto dichiarato nei giorni scorsi.

Intervenuto a 'Radio 24', il numero uno della società piemontese suha dichiarato: "L'ho detto anche ieri sera, se ne parla, ma è una cosa che mi stupisce visto che ha un contratto con noi. Mi ha fatto piacere che ieri l'ho abbracciato al secondo gol come vecchi amici poi vediamo. Non avendone mai parlato con lui dell'ipotesi Roma mi sembra strano visto che le voci ci sono da un mese e mezzo: a volte ci sono alcune cose che nascono e si sviluppano non avendo nulla di vero. Non vedo la cosa come possibile. Poi vediamo se ci sarà modo di parlare di una cosa che al momento per me non esiste".

