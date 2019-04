JUVENTUS RABIOT AL KHELAIFI/ Adrien Rabiot, centrocampista francese del PSG accostato anche alla Juventus, sembra destinato a lasciare il club parigino al termine della stagione, soprattutto dopo gli ultimi scontri con la società.

A gettare ancor di più benzina sul fuoco, è ora la madre e agente del mediano ai microfoni di 'AFP': "ha dimostrato di non capire nulla di questo sport, di coloro che praticano questo sport e, prima ancora, degli uomini in generale". Per le ultime notizie sul mercato---> clicca qui!

Veronique Rabiot ha aggiunto: "E' stato maltrattato senza aver commesso nulla, il presidente così ha tolto serenità. Già se avesse detto qualcosa, allora la situazione sarebbe diversa".

