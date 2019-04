Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>INTER SPALLETTI ICARDI CORRADI/ Ascoltato ai microfoni di 'Sky Sport', Bernardo, ex centravanti di Serie A, ha parlato anche di calciomercato Inter , in particolare dei nodi attorno alle permanenze di Lucianoe Mauro, entrambi in dubbio per la prossima stagione: "Non so se il tecnico o l'attaccante argentino andranno via, a mio avviso, entrambi faranno fatica a rimanere". Per le ultime notizie sul calciomercato delle big di Serie A---> clicca qui!