JUVENTUS DE GEA UNITED OBLAK/ David De Gea sta vivendo un periodo da incubo al Manchester United. Il portiere spagnolo, forse per colpa dei molti rumors di calciomercato attorno al suo rinnovo, ha decisamente calato gli standard delle sue prestazioni nelle ultime uscite e, al termine della stagione, potrebbe anche salutare l'Old Trafford.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando infatti a quanto riportato da 'ESPN', per rimpiazzare l'estremo difensore accostato anche alla Juventus , i Red Devils avrebbero messo nel mirino Jan, numero 1 dell'Atletico Madrid. Nonostante lo slovacco abbia recentemente rinnovato con i Colchoneros, nella prossima estate, il club allenato da Ole Gunnarpotrebbe puntare forte su di lui per difendere i propri pali. Per le ultime notizie sul mercato---> clicca qui!