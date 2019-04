p>NAPOLI AGENTE YOUNES/ Nicola, agente di Amin, è stato intervistato ai microfoni di 'CalcioNapoli24' in merito al futuro del giocatore ex Ajax, ieri protagonista con un gran gol contro il Frosinone: "Ha fatto divertire tutti e le parole di Ancelotti ci gratificano e sanno di una conferma già chiara per tutti gli addetti ai lavori". Per le ultime notizie sul mercato degli azzurri---> clicca qui!

Innocentin ha poi aggiunto: "E' ovvio che Younes voglia restare a Napoli, ha un contratto lungo e non ci sono ritocchi da fare. Abbiamo vissuto un anno un po' travagliato, e ci sono tutti i presupposti per fare alla grande la prossima stagione".

