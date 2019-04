Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>JUVENTUS OPERAZIONE KHEDIRA / Samisi è operato quest'oggi, ecco a riguardo la nota ufficiale della: "Si è svolto oggi ad Augsburg, in Germania, l’intervento di 'pulizia' per via artroscopica al ginocchio destro di Sami Khedira. L'intervento, effettuato dal Dottor Uli Boenisch, assistito dal responsabile sanitario bianconero Dottor Claudio Rigo, è perfettamente riuscito e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative".