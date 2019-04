INTER MANCINI STAGE/ Intervenuto nella conferenza stampa per presentare lo stage della Nazionale italiana, Roberto Mancini, commissario tecnico degli azzurri, ha presentato il mini ritiro: "E' un raduno per capire meglio che tipo di giocatori mi trovo davanti. In due giorni non potrò fare molto ma di certo avrò delle informazioni in più su tutti, Gigi Di Biagio e Paolo Nicolato ne sanno certamente più di me. Vince chi gioca meglio e chi fa meglio degli avversari, e i modi sono svariati.

In Italia guardiamo molto al risultato ma, anche sotto quest'aspetto, stiamo cambiando rotta". Per le ultime notizie sulla Nazionale---> clicca qui!

In conferenza è intervenuto anche Gigi Di Biagio, coach dell'Under21, il quale è stato protagonista, insieme allo stesso Mancini, di un simpatico siparietto: "Per noi arriva prima la Nazionale A, considerando anche l'importanza delle due partite di qualificazione che arriveranno". Qui si è inserito il Mancio che, sorridendo: "Quindi per i prossimi impegni sono convocati: Donnarumma, Chiesa, Barella, Kean, Zaniolo".

