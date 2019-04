MILAN GATTUSO INCONTRO/ AGGIORNAMENTO 17.05 - Gattuso confermato: il vertice tra il tecnico del Milan, Gazidis, Maldini e Leonardo è servito per constatare l'unità di intenti dei vertici rossoneri. La Champions è ancora possibile e nell'ora di summit si è cercato di trovare soluzioni al momento difficile e raggiungere il quarto posto, obiettivo stagionale del club. Gattuso resta fino al termine del campionato, poi - salvo clamorosi colpi di scena - sarà addio.

16:50 - Secondo 'Sky Sport' Gattuso va verso la conferma sulla panchina del Milan.

A meno di colpi di scena, quindi, il tecnico guiderà i rossoneri anche nella gara contro il Bologna.

16:04 - E' terminato l'incontro, durato circa cinquanta minuti, a Casa Milan tra Gennaro Gattuso e la dirigenza rossonera, compreso il presidente Scaroni. Il tecnico - seguito da Maldini - ha appena abbandonato la sede in compagnia del cugino.

15:00 - Il futuro di Gennaro Gattuso al Milan non è ancora scritto. Il tecnico calabrese, dopo la sconfitta di ieri sera contro il Torino di Walter Mazzarri, oggi incontrerà le alte sfere della dirigenza, fra le quali sarà presente anche il presidente Paolo Scaroni, a Casa Milan, dove Ringhio è già arrivato. Questo è quanto riportato da 'Sky Sport' dopo un inizio di settimana decisamente travagliato per il Diavolo che, se l'Atalanta dovesse vincere stasera in casa contro l'Udinese, si ritroverebbe addirittura al settimo posto in classifica. Per le ultime notizie sulle panchine---> clicca qui!

