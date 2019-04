Torino, Nkoulou molto corteggiato: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO TORINO NKOULOU - Se il Torino è entrato pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League il merito va dato soprattutto al reparto arretrato. Con appena 29 gol subiti, quella di Mazzarri è la terza miglior difesa del campionato dietro a Juventus e Inter. Da due stagioni a questa parte, il faro del pacchetto difensivo granata è Nicolas Nkoulou, 29enne centrale camerunese che anche ieri contro il Milan è risultato il migliore in campo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il presidentevorrebbe tenerlo, ma ad un anno dalla scadenza del contratto, non sarà facile confermarlo anche in caso di quarto posto. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , infatti, le sirene dei top club non lasciano indifferente Nkoulou, che vede la possibilità di fare un importante salto di qualità all'apice della sua carriera. Ilsta provando a riportarlo in Francia, ma attenzione alle formazioni dellainglese e anche alle big di