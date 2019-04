SONDAGGIO CM.IT - Milan, Gattuso: esonero immediato

SONDAGGIO MILAN GATTUSO - I tifosi del Milan si spaccano su Rino Gattuso. In un mese e mezzo i rossoneri sono crollati dal terzo al sesto posto (che stasera può diventare settimo se l'Atalanta non perde con l'Udinese, ndr), raccogliendo una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte dal derby in poi.

In discussione la posizione del tecnico calabrese: secondo il 51% dei follower della paginadi Calciomercato.it , Gattuso va esonerato subito dopo la sconfitta di ieri contro il. Per il 49% dei votanti, invece, 'Ringhio' deve rimanere al suo posto. La società sembra aver sposato questa seconda ipotesi