CALCIOMERCATO ROMA CONTE PETRACHI TORINO / Ieri dopo il 2-0 inflitto al Milan Cairo ha negato, ma Gianluca Petrachi è sempre più vicino a raccogliere l'eredità di Monchi. A diventare insomma il nuovo direttore sportivo della Roma. Con lui i tifosi possono davvero sognare Antonio Conte, considerato che tecnico e ds sono praticamente cresciuti insieme non solo dal punto di vista calcistico. Certo poi per la celebrazione eventuale del matrimonio saranno necessari altri fattori, perlopiù economici tra ingaggio e garanzie in chiave calciomercato. Dandolo comunque per fatto, ecco che si possono ipotizzare tre acquisti proprio in casa granata, dove dal 2009 fino ad oggi Petrachi - all'inizio per qualche mese sotto l'ala protettiva di Rino Foschi - ha spesso costruito squadre valide senza scialacquare.

Dato che allaservirà almeno un centrale, un profilo del Torino che i capitolini potrebbe prendere in considerazione è quello di Armando. Perfetto per la difesa a tre contiana, con un'ottima personalità e con molta gavetta alle spalle: il 27enne ha fatto il salto di qualità cone sembra pronto per l'approdo in una big. Pagato circa 8 milioni, ora può valerne sicuramente il doppio. Di rinforzi poi i giallorossi ne avranno bisogno pure a centrocampo: in questo caso l'obiettivo potrebbe essere, mediano forte fisicamente ma dotato anche di una buona tecnica. Si tratta di una 'scommessa' vinta dallo stesso Petrachi, più difficile però da raggiungere se non altro perché sul francese ex Monaco pare sia piombato il Tottenham . Infine alla Roma che verrà, nel caso partisse Dzeko , occorrerebbe pure un centravanti. Centravanti e Torino chiamano in causa Andrea, peraltro un calciatore stimatissimo dall'ex ct. 'Rinato' con Mazzarri, per lui Cairo potrebbe volere almeno 50-60 milioni.