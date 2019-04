Juventus, la risposta del Real: ecco il prezzo di Varane

JUVENTUS VARANE 100 MILIONI / Nonostante Zinedine Zidane lo abbia confermato al Real Madrid senza se e senza ma, in Inghilterra continuano a parlare del forte interessamento del Manchester United per Raphael Varane.

Sul taccuino dei 'Red Devils' sin dalla scorsa stagione, il difensore francese non disdegnerebbe una nuova avventura lontano dalla capitale spagnola. Secondo il 'Daily Star', però, i Blancos non vogliono fare sconti e di fronte ai sondaggi dello United e dellaavrebbero chiesto 100 milioni di euro per il campione del Mondo.