Mercato Inter, è 'italiano' l'erede di Perisic

CALCIOMERCATO INTER ILICIC - In casa Inter tiene sempre banco il discorso legato alla querelle tra Spalletti e Icardi. Difficile che possano restare entrambi, ma ancora più probabile è che a lasciare Appiano Gentile sarà Ivan Perisic.

L'attaccante esterno croato già a gennaio avrebbe gradito il trasferimento in Premier League e a giugno dovrebbe essere accontentato. Per rimpiazzarlo, secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', sarebbe stato scelto Josip. Il fantasista sloveno già la scorsa estate fu vicino ai meneghini, ma l'affare non andò in porto. Le due società si rivedranno a fine campionato: con un'offerta da 15-20 milioni di euro, l'potrebbe decidere di cedere il suo gioiello.