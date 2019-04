ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Giornata da ricordare quella di Graziano Pellè, che nella Super League cinese stende da solo il Wuhan Zall mettendo a segno una tripletta. In gol anche Balotelli, ma il Marsiglia viene sconfitto comunque dal Nantes rimanendo a otto punti di stanza dalla zona Champions. Difficile recuperare il distacco a quattro giornate dal termine. Bene anche Grifo in Germania, che mette la firma su punizione.

ITALIANS, DA BALOTELLI A SARRI: PAGELLE ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 5,5 – Solito gioco scolastico e due conclusioni da fuori, entrambe terminate a lato. La vera notizia è la sua assenza dal taccuino del direttore di gara.

ANGELO OGBONNA (West Ham) s.v. - Subentra all'85' rilevando Noble, nel match vinto 1-0 in casa del Tottenham.

NON HANNO GIOCATO: Matteo Darmian (Manchester United) Davide Zappacosta (Chelsea), Emerson Palmieri (Chelsea), Adam Masina (Watford)

DALLA PANCHINA:

MAURIZIO SARRI (Chelsea) 6 - Un punto d'oro quello conquistato con lo United, o quasi. Alonso riacciuffa i Red Devils concedendo un po' di serenità ai Blues in quest'ultimo scampolo di stagione dove in palio c'è la qualificazione alla Champions. Ai punti comunque meriterebbe qualcosina in più. Quato posto saldo, a +2 dall'Arsenal.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) - Il Psg giocherà domani alle 19:00 nella gara valida per la 34esima giornata contro il Montpellier.

GIANLUIGI BUFFON (Psg) - Il Psg giocherà domani alle 19:00 nella gara valida per la 34esima giornata contro il Montpellier.

MARIO BALOTELLI (Marsiglia) 7 - Sigla il temporaneo 1-1 con un colpo di testa su assist del solito Ocampos, che beffa i due centrali del Nantes e il portiere Diego Carlos. Si tratta del centro numero 8 per lui in campionato, bottino che avrebbe potuto incrementare qualche minuto più tardi se Carlos non avrebbe rimediato in extremis. Tuttavia il Marsiglia si fa sorpassare e la partita termina 2-1. E forse anche i sogni di gloria con vista Champions.

ANDREA RAGGI (Monaco) - Il Monaco giocherà l'1 maggio alle 19:00 nella gara valida per la 34esima giornata contro il Rennes.

PIETRO PELLEGRI (Monaco) - Il Monaco giocherà l'1 maggio alle 19:00 nella gara valida per la 34esima giornata contro il Rennes.

ANTONIO BARRECA (Monaco) - Il Monaco giocherà l'1 maggio alle 19:00 nella gara valida per la 34esima giornata contro il Rennes.

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 7 - Pareggia i conti al 66' della sfida con il Lipsia con un magistrale calcio di punizione, che però non basta al Friburgo ad avitare la sconfitta maturata nei minuti finali.

Sfiora la doppietta con una bella conclusione respinta da Gulacsi al 72'.

GIULIO DONATI (Magonza) 6,5 - Spinge tantissimo sulla fascia, favorendo le conclusioni dei compagni con alcuni traversoni messi in mezzo. Sostituito da Bungert all'87' nella sfida persa 1-0 in casa dell'Hannover.

LIGA

NON HANNO GIOCATO: Daniele Verde (Valladolid), Daniele Bonera (Villarreal), Cristiano Piccini (Valencia)

CINA

GABRIEL PALETTA (Jiangsu Suning) 5 - Brutto scivolone in casa dell'Henan Jianye e sconfitta che allontana la sua squadra dal terzo posto, adesso conquistato dallo Shanghai SIPG. Finisce 2-1 e con indicazioni poco confortanti dalla retroguardia, ancora una volta in questo inizio di stagione.

EDER (Jiangsu Suning) 5 - Nonostante i numerosi tiri in porta dell'intero reparto offensivo, l'Henan incassa un solo gol. Poco concreto e incisivo.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 8 - Giornata memorabile per lui, che mette a segno la sua prima tripletta da quando è in Cina. Il tris stende il Wuhan Zall, rilanciando lo Shandong in corsa per i piani alti della classifica e portandolo a quota 6 in quella marcatori, dietro a Zahavi.

DALLA PANCHINA:

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 6,5 - Vittoria corsara quella del suo Guangzhou, sul complicato terreno di gioco del Chongqing Lifan. A segno nel recupero della prima frazione, la sua squadra è brava nel difendere il risultato contenendo il ritorno dei padroni di casa. Resta secondo in classifica a -3 dal Beijing Guoan.

RESTO DEL MONDO

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) - Il Panathinaikos scenderà in campo il 5 maggio nell'ultima giornata di campionato contro il Panetolikos.

GIANLUCA CURCI (Hammarby) 6 - L'Hammarby vince 2-1 il derby con il Djurgarden, subendo un gol a causa dell'inefficenza della sua retroguardia nel mettere in atto la trappola del fuorigioco. Costretto ad abbandonare il campo al 58' per un infortunio alla coscia, che comunque non sembrerebbe essere serio.

DAVIDE LANZAFAME (Ferencvaros) 5,5 - Il Ferencvaros, comunque primo in classifica con dieci punti di distacco dalla seconda, perde 3-2 in casa dell'Honved. Sconfitta poco amara, come la sua prestazione. In classifica marcatori guarda tutti dall'alto condividendo il primato con Holender dell'Honved a quota 14 gol.

SALVATORE BOCCHETTI (Spartak Mosca) - Lo Spartak ospiterà il Kazan alle 18:30 di oggi, nella gara valida per la 26esima giornata del campionato russo.

SIMONE SCUFFET (Kasimpasa) - Il Kasimpasa giocherà contro il Yeni Malatyaspor alle 19:00.

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) - L'Al-Hilal ospiterà alle 18:00 l'Al-Taawon.

NON HANNO GIOCATO: Robert Acquafresca (Sion), Cristian Pasquato (Legia), Alessio Cerci (Ankaragucu), Claudio Marchisio (Zenit San Pietroburgo).

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

JORGINHO (CHELSEA) 5,5

EDER (JIANGSU SUNING) 5

GABRIEL PALETTA (JIANGSU SUNING) 5

TOP

MARIO BALOTELLI (MARSIGLIA) 7

VINCENZO GRIFO (FRIBURGO) 7

GRAZIANO PELLE' (SHANDONG LUNENG) 8

