Juventus, ottime notizie sul fronte Higuain: arrivano i soldi

JUVENTUS HIGUAIN CHELSEA / Dopo l'1-1 in casa del Manchester United, c'è stato anche spazio per il calciomercato nlle dichiarazioni di Maurizio Sarri. In zona mista, l'ex allenatore del Napoli ha parlato di una molto probabile permanenza di Gonzalo Higuain al Chelsea. "In teoria, resterà.

E' difficile adattarsi alla Premier League, ma penso che la prossima stagione riuscirà a segnare molti gol. Per un attaccante non è facile qui. Mi ricordo che anche Suarez al Liverpool segnò solamente tre gol durante la sua prima stagione, poi sedici e poi ventiquattro". Arrivato a gennaio in prestito dalla, l'attaccante argentino può essere riscattato per 36 milioni di euro, mentre per rinnovare il prestito i Blues dovranno versare 18 milioni nelle casse bianconere.

