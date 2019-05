p>BARCELLONA-LIVERPOOL DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE MESSI SALAH KLOPP VALVERDE SEMIFINALE ANDATA - Dopo la sfida tra le sorprese Tottenham e Ajax, ecco quella che può essere considerata una sorta di finale anticipata dellasi sfidano per la semifinale d'andata. I blaugrana di Ernesto, reduci dai festeggiamenti per la conquista della Liga, si sono sbarazzati nei quarti di finale del Manchester United; di contro, i 'Reds' di Jurgenhanno battuto nel turno precedente il Porto con poche difficoltà. Sfida nella sfida quella tra Lionele Mohamed: dieci le reti messe a segno dall'argentino, quattro i gol per l'egiziano. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Camp Nou'.

FORMAZIONI UFFICIALI BARCELLONA-LIVERPOOL

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Vidal; Messi, Suarez, Coutinho. All. Valverde

LIVERPOOL (3-5-2): Alisson; Gomez, Matip, van Dijk; Milner, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Robertson; Salah, Mane. All. Klopp

ARBITRO: Kuipers (Olanda)

