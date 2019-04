TOTTENHAM-AJAX DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE TEMPO REALE CRONACA POCHETTINO TEN HAG SEMIFINALE ANDATA - Le due sorprese di questa edizione della Champions League si affrontano nella semifinale d'andata: stiamo parlando di Tottenham-Ajax, sfida che si preannuncia spettacolare e ricca di gol.

La squadra di Mauricioha eliminato ai quarti il Manchester City di Pep Guardiola, indicato alla vigilia come una delle squadre favorite per la vittoria finale; i 'Lancieri' di Erik finito nel mirino del Bayern Monaco per la prossima stagione, hanno eliminato i campioni in carica del Real Madrid agli ottavi e la Juventus di Cristiano Ronaldo nel turno precedente. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra.

FORMAZIONI UFFICIALI TOTTENHAM-AJAX

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Sanchez, Alderweireld, Vertonghen; Trippier, Wanyama, Eriksen, Rose; Dele Alli, Lucas Moura; Llorente. All. Pochettino.



AJAX (4-2-3-1): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic. All. Ten Hag.

ARBITRO: Lahoz (Spagna)

