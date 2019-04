CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS - "Spero che Dries possa restare al Napoli almeno per un altro anno". Pensieri e parole di Herman Mertens. Il padre dell'attaccante belga è intervenuto ai microfoni di 'Radio Crc', parlando del presente e del futuro di suo figlio. "Aver raggiunto Maradona è un onore.

Adesso l'obiettivo è riprendere ancheper lasciare un'impronta nella storia del Napoli.? Tra lui e Dries c'è un buon rapporto e mio figlio racconta solo cose belle dell'allenatore. A Napoli sono molto scontenti per la stagione ma a pesare anche in squadra è pesato il grande gap con la. C'è sicuramente un dispiacere per come si è usciti dalla Champions e dall'Europa League".