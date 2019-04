Juventus, ESCLUSIVO: aumenta la concorrenza per Bruno Guimaraes

JUVENTUS BRUNO GUIMARAES / Molto vigile sul mercato sudamericano, la Juventus nelle scorse settimane ha fatto monitorare con attenzione diversi giocatori brasiliani. Tra questi, spicca senza dubbio il nome di Bruno Guimaraes. Fresco di rinnovo fino al febbraio del 2023, il centrocampista dell'Athletico Paranaense si sta confermando ad altissimi livelli anche in questa stagione, mettendosi in evidenza anche come uno dei migliori calciatori nella fase a girone di Coppa Libertadores, dove ha collezionato due gol e due assist in cinque partite.

Anche nella gara di esordio del Brasileirao, il 21enne ha aperto le marcature e regalato un assist contro il, giustificando ancora una volta le attenzioni di numerosi club europei, pronti a darsi battaglia sul calciomercato, che potete seguire CLICCANDO QUI

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, oltre a Chelsea e Shakhtar Donetsk che hanno chiesto informazioni in passato, di recente anche Ajax, Lille, Porto e Psg hanno manifestato interessamento per il calciatore, accostato anche alla Roma quando Monchi rivestiva ancora il ruolo di direttore sportivo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui