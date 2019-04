CHAMPIONS LEAGUE SEMIFINALI MERCATO / Con l'uscita di scena della Juventus nei quarti di finale, non ci sarà nessuna squadra italiana a tenere alto il tricolore nelle semifinali di Champions League: il giovane Ajax di Ten Hag, dopo aver eliminato i Campioni d'Italia e il Real Madrid agli ottavi, è atteso all'esame Tottenham mentre Liverpool e Barcellona si affronteranno nell'altra parte di tabellone in un match che si preannuncia davvero scoppiettante e ricco di gol. Partite che inevitabilmente avranno un peso fondamentale sull'economia dell'intera stagione dei quattro club: il Barcellona potrà concentrarsi esclusivamente sulla Champions dopo essersi laureata campione di Spagna nell'ultimo weekend di Liga, al Tottenham manca una vittoria per riconfermarsi anche l'anno prossimo nella massima competizione europea, mentre Ajax e Liverpool sono in piena lotta scudetto. Ma non solo perché le gare avranno anche un peso fondamentale sul mercato: tanti giocatori, finiti nei mirini dei più importanti top club italiani ed europei, potranno sfruttare quest'occasione per mettersi nuovamente in mostra. Attenzione particolare rivolta ai giovani della squadra olandese, autentica rivelazione di questa Champions League. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Champions League, Tottenham-Ajax e Barcellona-Liverpool: le probabili formazioni

Tottenham-Ajax sarà la prima semifinale ad aprire le danze di questo nuovo turno di Champions League: dopo aver eliminato rispettivamente Manchester City e Juventus nei quarti di finale, le due squadre vogliono prenotare un posto per la finale che si giocherà al Wanda Metropolitano il 1 giugno. Il grande assente della sfida sarà Harry Kane ma Pochettino è costretto a fare a meno anche dello squalificato Son, autentico trascinatore degli 'Spurs' nel doppio scontro che ha condannato gli uomini di Pep Guardiola: in avanti quindi spazio all'ex Roma Lamela. Nessuna sorpresa per l'Ajax con Ten Hag che deve solo fare i conti con i problemi fisici di Mazraoui e Tagliafico: entrambi dorebbero recuperare ma al posto del primo potrebbe giocare Veltman.

Fischio d'inizio fissato martedì 30 aprile alle ore 21.00: il match verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203).

Ecco le probabili formazioni del match:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Dier, Wanyama; Eriksen, Alli, Lamela; Lucas Moura.

AJAX (4-2-3-1): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Ziyech, Van De Beek, Neres; Tadic.

Barcellona-Liverpool è sicuramente la partita più attesa della settimana: da una parte Messi-Suarez-Coutinho, dall'altra la macchina da gol di Klopp guidata dal tridente Salah-Firmino-Mané. Pochi dubbi per Valverde e il tecnico dei 'Reds' che dovrebbero mandare in campo le formazioni tipo: 4-3-3 sia per i padroni di casa, sia per gli ospiti in un match che si preannuncia davvero ricco di emozioni. Fischio d'inizio fissato mercoledì 1 maggio alle ore 21.00 al 'Camp Nou': la partita sarà trasmessa in diretta sia su Sky che sulle reti Rai, precisamente su Sky Sport e su Rai 1.

Ecco le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Sergio Busquets, Vidal, Messi, Suarez, Coutinho. Allenatore: Valverde

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Keita, Fabinho, Wjinaldum, Salah, Firmino, Manè. Allenatore: Klopp

Champions League, da Ziyech a Rakitic: occhi puntati anche sul mercato

Gli occhi di tutto il mondo saranno rivolti a Tottenham-Ajax e Barcellona-Liverpool ma soprattutto degli osservatori che si recheranno sugli spalti di Londra e Barcellona per visionare da vicino tutti quei giocatori che possono ritagliarsi un ruolo da protagonista nella prossima finestra estiva di calciomercato. A partire dalla super rivelazione Ajax, capace di eliminare fin qui due candidate serie alla vittoria finale come Real Madrid e Juventus: i gioielli di Ten Hag hanno inevitabilmente fatto impazzire i principali top club europei che sono pronti a sfidarsi a suon di milioni. Su tutti Hackim Ziyech: in un'intervista concessa ai microfoni di Calciomercato.it, l'olandese non ha escluso la possibiltà nel futuro di approdare nel nostro campionato. La Roma, dopo averci provato già 12 mesi fa, è pronta a tornare alla carica ma anche l'Inter sarebbe interessata a Ziyech. Gli occhi della dirigenza juventina invece saranno tutti per De Ligt: il difensore olandese che ha eliminato la Juventus, è il primo nome sulla lista dei rinforzi di Paratici in vista della prossima stagione ma è testa a testa con il Barcellona, che si è già assicurato De Jong. Per un De Jong che arriva, un Rakitic che può salutare: Marotta sogna il grande colpo da novanta per rafforzare il centrocampo.

