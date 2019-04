Fiorentina, Corvino sfida i top club per Wamangituka

CALCIOMERMCATO FIORENTINA WAMANGITUKA - Tutti pazzi per Silas Wamangituka. Ad appena 19 anni il centravanti congolose sta stregando mezza Europa a suon di prestazioni in Ligue 2 con la maglia del Paris Fc.

Oltre a diversi club francesi, secondo quanto si legge su 'The Sun', il centravanti nativo di Kinshasa avrebbe attirato l'attenzione della. Ma la concorrenza per il Dsnon manca: dalalpassando per l'e soprattutto il, tanti sono interessati a Wamangituka, il cui cartellino è valutato intorno ai 5 milioni di euro.