CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO ESONERO GIUNTI CONTE SARRI CHAMPIONS - Il 2-0 patito contro il Torino ieri sera, creato malumori nella dirigenza del Milan. Il triumvirato, formato da Leonardo, Maldini e Gazidis, si è intrattenuto per più di un'ora con l'allenatore Gennaro Gattuso dopo il termine del match per cercare una via d'uscita da una situazione diventata complicata. In attesa del risultato dell'Atalanta, impegnata oggi contro l'Udinese, i rossoneri sono stati sorpassati dalla Roma e raggiunti proprio dai granata di Walter Mazzarri. Il sesto posto attuale non può bastare, l'obiettivo stagionale, la qualficazione alla prossima edizione della Champions League, al momento sta sfuggendo di mano.

