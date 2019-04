Juventus, Cillessen si mette sul mercato

JUVENTUS CILLESSEN BARCELLONA / Dopo aver conquistato la sua seconda Liga praticamente senza giocare, Jasper Cillessen ha deciso di uscire allo scoperto, manifestando la sua volontà di fare un'esperienza lontano dalla Catalogna.

"In estate come prima cosa andrò in vacanza e dopo spero di avere un nuovo club dove poter giocare, perché io voglio giocare", le parole del portiere a 'Ziggo Sport'. Di recente, il nome dell'olandese delè stato accostato anche alla, che potrebbe decidere di venderedopo i numerosi guai fisici avuti in stagione dall'ex Genoa.

