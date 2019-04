ROMA RINNOVO ZANIOLO / Continuano a tenere banco in casa Roma le discussioni sul rinnovo di Zaniolo. Dopo aver replicato ieri alle parole di Totti, Claudio Vigorelli è tornato sul'argomento. "Io non posso che confermare la nostra volontà di firmare con la Roma - ha esordito l'agente del numero 22 giallorosso a 'il Romanista' - Credo, peraltro, che sia chiaro e comprensibile a tutti come ci sia la necessità di ristrutturare il contratto di Nicolò.

Non penso di essere un visionario, dicendo che rispetto a dodici mesi fa lo scenario del ragazzo è profondamente cambiato. Basti dire che da qualche mese sto ricevendo una marea di telefonate da parte di molti club importanti, non vi dico da chi, che offrono la loro disponibilità ad acquistarlo. Nicolò, però, è concentrato solo sulla Roma per conquistare quel quarto posto che vale la. In un recente passato, del futuro di Zaniolo ne avevo parlato prima cone poi con, ci eravamo ripromessi di riparlarci dopo Pasqua, al massimo a fine campionato, ora a noi non resta che aspettare la chiamata del club giallorosso".

