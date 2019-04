CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / Ore di riflessione in casa Milan, che hanno portato alla conferma in panchina di Gennaro Gattuso. Stando a 'Sport Mediaset', la dirigenza rossonera ha deciso di proseguire con il tecnico calabrese nonostante il tonfo di ieri sera nello scontro Champions contro il Torino, che complica la rincorsa verso il quarto posto del 'Diavolo'.

Ieri sera il confronto durato oltre un'ora tra dirigenza e allenatore allo stadio Olimpico 'Grande Torino', che ha portato alla fine alla conferma di Gattuso per le ultime quattro giornate di campionato. Depennata la soluzione interna che portava a Giunti, mentre Donadoni avrebbe rifiutato un ruolo da traghettatore. Per la prossima stagione invece il destino di Gattuso sembra segnato, con Sarri in pole nei desideri del club di Via Aldo Rossi.

