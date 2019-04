CALCIOMERCATO BOLOGNA FENUCCI MIHAJLOVIC / Il Bologna ha cambiato passo dopo l'avvento in panchina di Sinisa Mihajlovic. Claudio Fenucci apre alla conferma al timone dei felsinei del tecnico serbo: "Dopo un periodo di consolidamento, bisogna guardare con ambizioni diverse rispetto alla salvezza e puntare alla fascia sinistra della classifica.

Se si avrà la forza di costruire un progetto ambizioso, ed è quello che la società vuole, allora credo che riusciremo a convincere Mihajlovic a continuare il percorso insieme a noi - sototlinea l'Ad del Bologna a 'Radio Anch'io Sport' - I risultati sono oggettivi, abbiamo cambiato al momento giusto. Abbiamo continuato conperché la squadra sul piano della volontà e dell'impegno aveva sempre dato delle risposte. Mihajlovic si trova bene a Bologna e conosce la volontà e le ambizioni del presidente. E anche lui credo che non voglia vivacchiare in Serie A, ma far parte di qualcosa d'importante. Al Bologna c'è un'organizzazione ben precisa e ruolo definitivi, Mihajlovic ha la massima libertà nell'esprimere le sue idee e le sue convinzioni. La proprietà ha confermato questa volontà di proseguire, poi starà anche a Mihajlovic decidere: rispetteremo le sue scelte".