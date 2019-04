RAZZISMO SEEDORF BONUCCIJUVENTUS / Non si spengono gli episodi di razzismo nel calcio italiano. Clarence Seedorf è intervenuto sul delicato argomento: "Bisogna essere superiori a queste cose, non bisogna farsi influenzare da queste forme di razzismo. Anche per il resto del pubblico che ci rispetta e che vuole vedere spettacolo e bel calcio da parte nostra - ha detto l'attuale Ct del Camerun a 'Radio Anch'io Sport' - Il sistema è troppo passimo in Italia: certe persone, che sbagliano, non dovrebbero entrare più negli stadi ed essere espulsi. Adesso c'è anche la tecnologia negli stadi, bisogna usarla anche per individuare chi commette queste azioni. Bonucci ha sbagliato con Kean in occasione di Cagliari-Juve a giustificare quel comportamento.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Spero che a breve in Italia si possa tornare ad un sistema che elimini certi atteggiamenti".Seedorf parla poi dell'eliminazione dellain Champions League: "L'ha giocato due grandi partite, ha fatto meglio della Juve tra andata e ritorno. I bianconeri forse hanno pagato a livello nervoso lo sforzo e l'impresa della rimonta contro l'Atletico: una partita difficile, che è arrivata troppo presto nel corso della competizione. Poi il calcio non è matematica e scienza, avereo i migliori al mondo non significa sempre vincere. E' successo negli ultimi anni al Barcellona con, è successo quest'anno alla Juventus con Ronaldo. In una competizione come la Champions ci vuole anche un pizzico di fortuna per arrivare in fondo".