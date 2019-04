CALCIOMERCATO MILAN SEEDORF GATTUSO / Sono ore febbrili in casa Milan per la panchina di Gennaro Gattuso dopo il flop di ieri sera nello scontro diretto contro il Torino. Sul futuro dell'attuale tecnico rossonero si è soffermato Clarence Seedorf: "Non credo abbia senso cambiare adesso. Di solito non porta risultati.

Spero proprio che non succeda, Gattuso non se lo merita perché sta facendo comunque un ottimo lavoro - le parole dell'attuale Ct del Camerun a 'Radio Anch'io Sport' - Per il progetto Milan, che spero che ci sia, non puoi pensare di raggiungere tutti gli obiettivi in un anno. Si deve puntare su un progetto che va al di là di questa stagione per riportare il Milan dove tutti vogliono. E cambiare costantemente allenatori e giocatori non è la strada giusta. Ci vuole calma e pazienza, anche perché devi confrontarti con altre società di livello. Serve unione e cosione, che non c'erano quando c'ero io sulla panchina del Milan. Solo così si raggiungono i risultati. Il Milan deve continuare a crederci: a Torino non è mai facile per nessuno, è sempre complicato giocarci. La strada per la Champions per me non è cambiata dopo ieri per il Milan".