CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC / Oltre al futuro di Allegri e Dybala, tiene banco anche il futuro di Miralem Pjanic alla Juventus.

Real Madrid e PSG sarebbero in pressing sul regista bosniaco, che si è soffermato sul suo futuro dopo l'1-1 contro l': "Se resto per migliorare il gioco della Juve? Ci sono tanti giocatori bravi e forti. Io sono contento di essere qui, anno dopo anno faccio del mio meglio e sto crescendo. Cosa succederà? Non dovete chiederlo a me, ma alla società", le parole di Pjanic come riporta 'Tuttosport'.