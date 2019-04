CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA / Buona prestazione ma senza squilli per Mauro Icardi nel Derby d'Italia contro la Juventus.

, moglie e agente del centravanti argentino, è ritornata a parlare del futuro all'dell'ex capitano: "Non sapevo che Mauro avrebbe giocato, non sono amica dicome Cassano: non mi dice niente… - le sue parole alla trasmissione 'Tiki Taka' - Ha fatto una bella partita, giocato per la squadra come gli viene chiesto. Mauro ascolta e fa quello che gli dicono. Se Spalletti resta 100 anni all'Inter, allora Mauro rimane per 150 anni! Scherzo: è più giovane e dunque resterebbe più tempo (ride, ndr). Poi la risposta a: "Icardi fuori a lungo come Ramires allo Jiangsu? Ha fatto 150 gol e deve tagliare l'erba? - replica Wanda Nara - Mauro rimane, è una sua scelta".