Inter, Spalletti verso l'addio: sfida alla Roma per Conte. E la Juventus...

INTER SPALLETTI CONTE ROMA JUVENTUS / Grandi club in fermento in tutta Europa e, in particolare, qui in Serie A dove l'ombra di Antonio Conte aleggia sulle principali panchine italiane. In attesa di chiudere la vicenda legale col Chelsea, l'ex Ct della Nazionale si prepara per una nuova avventura e tiene aperta ogni pista. Nelle ultime ore a sognare in particolare è la Roma, con l'arrivo sempre più vicino di Petrachi e le parole di Francesco Totti che hanno ulteriormente infiammato l'ambiente ("Qualunque squadra farebbe follie per lui", ndr).

Ma come ha poi aggiunto lo stesso Totti, la concorrenza è agguerritissima.

A partire dall'Inter, che secondo il 'Corriere dello Sport' avrebbe già deciso per l'esonero di Luciano Spalletti qualora dovesse riuscire a mettere le mani su un tecnico considerato di livello superiore come Antonio Conte o, in alternativa, Massimiliano Allegri qualora dovesse liberarsi dalla Juventus. Inter che tra l'altro, secondo il 'Corriere della Sera', potrebbe risparmiare anche i 28 milioni di euro lordi in due anni da versare a Spalletti ed il suo staff perché il tecnico toscano avrebbe già pronte altre proposte da altri club. In quel caso, quindi, i costi da sostenere si limiterebbero all'ingaggio di Conte e al calciomercato nel quale però la dirigenza nerazzurra non potrebbe garantire i top player chiesti per colmare subito il gap con la Juventus.

Juventus che, sempre secondo il 'Corriere dello Sport', va tenuta comunque in corsa su Conte. Allegri e la società ribadiscono la reciproca stima e l'intenzione di andare avanti insieme, ma in caso di inversione a U e ribaltone, il tecnico salentino sarebbe un'ipotesi molto appetibile mentre circolano anche voci su Guardiola e Deschamps. Liberando quindi Allegri eventualmente per l'Inter, come detto, o anche per la Roma. Conte-Milan, infine, è un'ipotesi al momento difficile.

