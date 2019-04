CALCIOMERCATO JUVENTUS DESCHAMPS GUARDIOLA ALLEGRI / Massimiliano Allegri ha confermato a più riprese la propria volontà di restare alla Juventus anche nella prossima stagione. Nelle ultime ore il tecnico livornese ha ribadito l'intenzione di continuare con il ciclo in bianconero e prossimamente incontrerà il presidente Agnelli per ratificare la permanenza alla Continassa e il possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2020.

Calciomercato Juventus, futuro Allegri: Deschamps e Guardiola le tentazioni in panchina

Per le ultime notizie di calciomercato Clicca Qui

L'accordo per la prosecuzione del matrimonio potrebbe non essere però una semplice formalità come riporta stamane 'Tuttosport'. E la Juventus non vuole farsi trovare impreparata in caso di divorzio da Allegri. Due le piste che intrigano Paratici e Nedved nell'eventualità di un cambio in panchina: Deschamps o Guardiola. Per il francese si tratterebbe di un ritorno (fu bianconero sia in campo che come allenatore), anche se strapparlo alla Nazionale campione del mondo un anno prima di Euro 2020 non sarebbe semplice. La suggestione che fa sognare i tifosi juventini porta invece all'attuale manager del Manchester City: operazione onerosa per l'ingaggio dello spagnolo, difficile ma non impossibile. Improbabile al momento un Conte-bis, mentre tra gli italiani sarebbe tenuto sempre in considerazione Simone Inzaghi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui