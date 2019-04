CALCIOMERCATO MILAN ESONERO GATTUSO ULTIME / È stata una lunga notte quella appena trascorsa per il Milan che si appresta a vivere ore molto intense. Il ko col Torino è l'ultimo tassello di una crisi profonda che dal derby ha portato ai rossoneri solo 5 punti in 7 partite e l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia, col rischio concreto di scivolare al settimo posto in classifica se stasera l'Atalanta farà almeno un punto in casa contro l'Udinese.

Calciomercato Milan, Giunti o Leonardo in caso di esonero di Gattuso

Numeri che mettono inevitabilmente sulla graticola il tecnico Gennaroche ieri al termine del match ha incontrato i vertici dirigenziali in un faccia a faccia durato un'ora e mezza dal quale i protagonisti sono usciti scuri in volto, ma senza rilasciare alcuna dichiarazione sulla posizione dell'allenatore che è stata valutata e sarà nuovamente valutata in queste ore. Per le ultime notizie di calciomercato clicca qui!

Nella notte, poi, nuovi contatti diretti con la proprietà e nonostante la posizione dichiarata dalla dirigenza prima del match, Gattuso ora è fortemente in bilico e secondo il 'Corriere dello Sport' nella giornata di oggi potrebbe essere comunicato l'esonero. In quel caso, l'ipotesi favorita è quella di individuare una soluzione interna a cui affidare la panchina, con in corsa il tecnico della Primavera Giunti e l'attuale direttore tecnico Leonardo pronto a svestire i panni del dirigente per un mese.

